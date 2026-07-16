Руководитель таксопарка в Гродно выдавал работникам зарплату в конвертах

Теневой таксопарк выявили следователи в Гродно. В 2021 году 47-летний местный житель создал компанию, куда привлекал водителей с авто работать таксистами.

За несколько лет работы фигурант нанял почти 300 человек, однако лишь 50 из них получили на руки трудовые договоры. В основном соискателей допускали к работе без юридического оформления трудовых отношений, из-за чего зарплата выплачивалась в конвертах без отражения в регистрах бухгалтерского учета.

Расследование показало, что руководитель намеренно занижал количество сотрудников, чтобы применять упрощенную систему налогообложения и уклоняться от перечисления страховых взносов. А двое его работников не имели необходимого водительского стажа, оказывая услуги под чужими аккаунтами.

За время теневой работы предприниматель не заплатил почти четверть миллиона рублей в фонд соцзащиты и более 160 тыс. - в налоговую.

Фигурант задержан, на его имущество наложен арест за уклонение от уплаты налогов.