Сборную Англии по футболу ограбили на чемпионате мира в США

Сборная Англии по футболу столкнулась с организационным провалом и криминальным хаосом на территории Соединенных Штатов, принимающих чемпионат мира.

Как сообщает "Дейли Мейл", прямо перед стартовым матчем турнира англичане стали жертвами дерзкого ограбления. Из грузового фургона, следовавшего из Флориды на тренировочную базу команды в Канзас-Сити, неизвестные похитили практически всю экипировку: официальные игровые мячи, высокотехнологичное оборудование и персональные бутсы футболистов. Из огромного груза грабители оставили спортсменам лишь один мяч.