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Сезон краж официально открыт. Четверо минчан остались без велосипедов
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bicycle-envato2025-03-28T06:01:52.000000Z00
В Первомайское и Московское РУВД Минска обратились четверо минчан, у которых похитили двухколесные средства.
Один из заявителей рассказал, что оставил свой транспорт возле дерева. Когда вернулся - велосипеда уже не было. Второй минчанин сообщил, что утром не обнаружил на пристегнутом велосипеде колес и некоторых деталей.
По подозрению в преступлении задержали 47-летнего неработающего минчанина. Дома у него милиционеры нашли похищенное, которое злоумышленник не успел продать.