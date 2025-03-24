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Сезон краж официально открыт. Четверо минчан остались без велосипедов

В Первомайское и Московское РУВД Минска обратились четверо минчан, у которых похитили двухколесные средства.

Один из заявителей рассказал, что оставил свой транспорт возле дерева. Когда вернулся - велосипеда уже не было. Второй минчанин сообщил, что утром не обнаружил на пристегнутом велосипеде колес и некоторых деталей.

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По подозрению в преступлении задержали 47-летнего неработающего минчанина. Дома у него милиционеры нашли похищенное, которое злоумышленник не успел продать.

нарушение законакража