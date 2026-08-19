Шесть слитков золота и 18 тыс. долларов отдал мошенникам 10-летний минчанин

Шесть слитков золота и 18 тыс. долларов отдал мошенникам 10-летний школьник. Мальчик был уверен, что таким образом спасает родителей от ареста. Оперативники задержали 20-летнего курьера. Схема началась с обычного телефонного звонка.



Мошенники убедили школьника назвать код из СМС, а затем заявили, что из-за этого он якобы помог преступникам. Чтобы "исправить ситуацию" и спасти родителей, мальчику велели передать семейные накопления.

Екатерина Добровольская, старший инспектор отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

"Получив сумку, курьер обменял золото на валюту и спрятал все деньги в условленном месте для следующего посредника. Аналогичным образом он забрал наличные у подростка в Скиделе. После задержания минчанин пояснил, что нашел вакансию курьера на сайте по поиску работы и не понимал, что помогает мошенникам похищать чужие деньги".

По предварительной информации, задержанный как минимум дважды забирал деньги у обманутых детей. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.