Школьница отдала мошенникам сбережения родителей на квартиру

Школьница из Минска отдала телефонным мошенникам деньги родителей, которые те копили на квартиру. Неизвестные в социальный сети познакомились с 13-тилетней девочкой, а узнав город школьницы, обманом заставили вынести из дома все деньги.

Сергей Кухарчик, начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД г. Минска:

"Мошенник попросил геолокацию лучшего в городе торгового центра, чтобы найти больше тем для разговора. Как только юная минчанка отправила локацию, ей пришло видеосообщение с военным в камуфляже. Затем позвонил взрослый мужчина, который представился следователем. Он сообщил, что девочка раскрыла координаты иностранным спецслужбам и теперь ее будут судить за измену государству. Школьницу заставили включить видеозвонок и под присмотром лжеправоохранителя обыскать квартиру, чтобы найти родительские деньги. Продолжая запугивать, аферисты потребовали передать все наличные курьеру для проверки и пообещали вернуть их через 20 минут, после чего навсегда перестали выходить на связь. Девочка несколько дней скрывала случившееся от родителей, боясь вовлечь их в преступление. Только спустя время призналась во всем матери".

Правоохранители установили личность курьера, он также стал жертвой обмана.