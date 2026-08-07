Сильный ветер и ливни оставили без света десятки населенных пунктов на Витебщине

Сильные ливни и ветер вызвали нарушения электроснабжения в Витебской области. Основной удар стихии пришелся на Докшицкий и Поставский районы, где зафиксировано наибольшее количество отключений. В РУП "Витебскэнерго" введен особый режим работы.

Проводятся работы по снятию упавших на линии электропередачи деревьев, потребителей запитывают по резервным схемам электроснабжения, задействованы дизельгенераторные установки. Задействовано 75 бригад энергетиков, а это более 270 человек.

Сергей Посохов, и.о. гендиректора РУП "Витебскэнерго":

"Проблемы по 60 населенным пунктам, но это не значит, что они полностью отключены: где-то частично, где-то ведутся работы, но потребитель в основном с электроэнергией. Также Витебская энергосистема оказала помощь Минской энергосистеме, которая наиболее сильно пострадала. Это Вилейский район. В целом сейчас контролируемая ситуация".

В результате прохождения грозового фронта в Глубокском районе повреждены кровли в 12 домах, 9 хозяйственных постройках, 6 зданиях сельхозназначения. Пострадавших нет. Спасатели и другие организации проводят распиловку и уборку упавших деревьев.

Галина Грищенкова, жительница г. Витебска:

"Я смотрела в окно, сильный был ветер, ураган, палки вот летели. Конечно, было страшно очень. Такого урагана я не видела никогда. Но долго он шел, с полчаса, наверное, где-то лил дождь".

По стране зафиксировано около 300 случаев падения деревьев. Есть поврежденные автомобили. Спасатели продолжают мониторинг обстановки.