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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на автобус с детьми в Брянской области
Автор:Редакция news.by
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с ударом ВСУ по автобусу с детской футбольной командой из Беларуси.
По данным следствия, автобус следовал из Гомеля в Геленджик и был атакован на трассе А240. В салоне находились 44 человека, в том числе 28 детей. В результате целенаправленного удара погибла женщина, которая сопровождала команду, шесть человек получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.
Состояние одного ребенка тяжелое, сообщает Минздрав РФ. Всего госпитализированы 7 пострадавших.
Белорусский МИД проинформирован об инциденте в Брянской области, информация по происшествию сейчас уточняется. Сообщается, что остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой.