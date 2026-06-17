СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на автобус с детьми в Брянской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с ударом ВСУ по автобусу с детской футбольной командой из Беларуси.

По данным следствия, автобус следовал из Гомеля в Геленджик и был атакован на трассе А240. В салоне находились 44 человека, в том числе 28 детей. В результате целенаправленного удара погибла женщина, которая сопровождала команду, шесть человек получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.

Состояние одного ребенка тяжелое, сообщает Минздрав РФ. Всего госпитализированы 7 пострадавших.