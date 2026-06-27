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Совбез ООН 29 июня проведет заседание по атаке ВСУ на белорусский автобус
Совет Безопасности ООН в понедельник 29 июня проведет заседание, посвященное атаке украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми, сообщает sputnik.by.
"Председательство назначило заседание на 29 июня в 15:00 (22:00 мск)", - уточнила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.
Накануне в белорусском МИД заявили, что заседание Совбеза ООН по вопросу атаки украинского беспилотника на белорусский автобус состоится в самое ближайшее время.
Также ранее в белорусском внешнеполитическом ведомстве заявили, что белорусская сторона будет добиваться международной оценки атаки беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими гражданами.
Кроме того, накануне и.о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Россия поддержала запрос Беларуси на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом по автобусу с мирными гражданами - белорусскими гражданами, в том числе детьми.