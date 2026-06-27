Совбез ООН 29 июня проведет заседание по атаке ВСУ на белорусский автобус

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Совет Безопасности ООН в понедельник 29 июня проведет заседание, посвященное атаке украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми, сообщает sputnik.by.

"Председательство назначило заседание на 29 июня в 15:00 (22:00 мск)", - уточнила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

Накануне в белорусском МИД заявили, что заседание Совбеза ООН по вопросу атаки украинского беспилотника на белорусский автобус состоится в самое ближайшее время.

Также ранее в белорусском внешнеполитическом ведомстве заявили, что белорусская сторона будет добиваться международной оценки атаки беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими гражданами.