Создал финансовую пирамиду. В Минской области иностранец обманул 11 человек на 845 тыс. рублей

В Минской области иностранец обманул 11 человек на 845 тыс. рублей, создав финансовую пирамиду. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

СК расследует уголовное дело о мошенничестве, совершенное в особо крупном размере. По данным следствия, с мая 2022 года по октябрь 2024 года на территории Минской области 29-летний иностранец совершил серию мошеннических действий. Злоумышленник под предлогом получения денежных средств взаймы на "финансовые проекты" завладел деньгами 11 потерпевших на общую сумму свыше Br845 тыс., что квалифицируется как особо крупный размер.

Согласно материалам дела, аферист представлялся потенциальным "инвесторам" как успешный предприниматель, который получает доход от оборота денежных средств в различных сферах: купле-продаже недвижимости, бетонных плит, дверей, автомобильных запчастей из Японии. Он убеждал потерпевших, что их вложения принесут им существенный доход и проценты по займу.

Однако, как выяснилось в ходе следствия, деньги не инвестировались в заявленные проекты. Вместо этого аферист вкладывал их в приобретение криптовалюты, которую, по его словам, можно было вывести только за границей. Позже он признался своим знакомым, что фактически создал финансовую пирамиду, перераспределяя переданные ему деньги между участниками, надеясь таким образом выбраться из долговой ямы. Даже после разоблачения фигурант продолжал обманывать своих жертв, уверяя их, что деньги будут возвращены в ближайшее время. Он заявлял, что якобы сотрудники "спецслужб" привезут 230 тыс. долларов в условное место в Червень и передадут деньги его родственникам для погашения долгов.

В январе 2025 года злоумышленник был задержан правоохранителями. Следователями проведено тщательное расследование. Допрошены потерпевшие, свидетели, проведены многочисленные очные ставки, изъяты и проанализированы договоры займов, расписки. Осмотрены мобильные телефоны потерпевших на предмет переписок с фигурантом в мессенджерах, назначен и проведен ряд экспертных исследований, в том числе фоноскопических.