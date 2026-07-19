Спасатели ликвидировали пожар в гродненской больнице

Пожар произошел в больнице Гродно. По прибытии спасатели установили, что очаг возгорания находился в одной из палат на 5-м этаже 6-этажного строения. 5 человек из нее спасли персонал стационара и сотрудники милиции.

Люди не пострадали. С использованием спецмасок для защиты органов дыхания из опасной зоны работники МЧС спасли еще 6 человек, которые были госпитализированы. Из здания больницы спасатели эвакуировали 254 человека, 10 из которых - дети.