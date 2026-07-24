Спасатели ликвидировали возгорание в детском лагере в Полоцком районе

Спасатели ликвидировали возгорание на территории лагеря в Полоцком районе. Сообщение о задымлении в бане на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря в деревне Азино поступило вечером 23 июля.

По прибытии подразделений МЧС из-под кровли кирпичного одноэтажного строения шел дым. Внутри никого не было. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте происшествия работало 5 единиц техники МЧС.