Специалисты ликвидируют последствия непогоды в Гродненской области

Сильный ливень затопил Гродно 1 августа. Спасатели ликвидируют последствия непогоды. Дождь подтопил улицы, придорожные территории, подвальные помещения жилых домов и административных зданий в областном центре. Подразделения МЧС 47 раз оказывали помощь в откачке воды.

По оперативным данным, в Гродненской области повреждены кровли 20 сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 160 случаев падения деревьев. Спасатели вели распиловку и уборку упавших стволов. По оперативной информации, пострадавших нет.

Руслан Карпач, главный оперативный дежурный ЦОУ Гродненского областного управления МЧС Беларуси: "В вечернее время 1 августа Гродненскую область накрыл грозовой фронт, который сопровождался усилением ветра и обильным выпадением осадков в виде дождя. Так, на метеостанциях области зафиксированы максимальная скорость ветра 20 м/с, выпадение 28 мм осадков в городе Гродно в течение трех часов при том, что среднемесячная норма для августа составляет 57 мм".

На 2 августа синоптики объявили по Гомельской области красный уровень опасности - температура воздуха может достичь плюс 37 градусов.