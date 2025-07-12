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Спасатели МЧС ликвидировали возгорание на предприятии в Бобруйске - пострадавших нет

Спасатели ликвидировали пожар на предприятии в Бобруйске. Никто не пострадал. Работники были оперативно эвакуированы.

Сообщение о возгорании в административно-бытовом корпусе предприятия поступило вечером 11 июля. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили дым в здании - горело бытовое помещение на первом этаже.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются. На месте происшествия работало 11 единиц техники.

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