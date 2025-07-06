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Спасатели предотвратили гибель более 100 га яровой пшеницы в Кобринском районе
Автор:Редакция news.by
В Кобринском районе был ликвидирован пожар на поле с яровой пшеницей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"5 июля в 15:40 поступило сообщение о загорании яровой пшеницы на корню в поле возле деревни Именин Кобринского района Брестской области. В результате загорания уничтожены 0,2 га посевов. Работниками МЧС спасены 119,8 га посевов", - сообщили в МЧС.
Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается.