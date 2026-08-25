Спасатели спустили тела погибших на пике Корумду альпинистов, судьба третьего остается неизвестной

Cпасатели спустили с пика Корумду тела двух белорусских альпинистов: 40-летнего Максима Полянского и 60-летнего Николая Свиридова. Сейчас экстренные службы ведут поиски третьего участника связки - 37-летнего гражданина Литвы Сергея Рубцова.

Напомним, в начале августа группа попала под мощный сход лавины на высоте более четырех с половиной тысяч метров. Спасательную операцию серьезно осложняют опасный рельеф, угроза новых камнепадов и нестабильная погода.

По информации Белорусской федерации альпинизма, супруга одного из погибших белорусов уже вылетела к месту трагедии. Белорусские дипломаты оказывают родственникам всю необходимую помощь.