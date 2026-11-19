19 ноября без отопления и горячей воды остались дома в Первомайском районе Минска. Энергетики оперативно устраняют повреждение участка теплосети. На месте задействованы сразу две аварийно-восстановительные бригады.

Повреждение теплосети зафиксировали еще несколько недель назад, ситуация была под контролем специалистов. Уже на следующей неделе в Беларуси обещают ночную температуру со знаком минус, поэтому было принято решение устранить повреждение сегодня.

Андрей Жешко, заместитель главного инженера Минских тепловых сетей РУП "Минскэнерго": "Вчера мы это повреждение раскопали, подготовились, уведомили потребителей и ведем сегодня плановые работы. Аварией это нельзя назвать. Под плановое отключение попал 21 жилой дом. По состоянию на 14 часов 19 ноября повреждение ликвидировано".

Пострадали жители домов, расположенных по улицам Академической, Сурганова, Волгоградской и на проспекте Независимости.

По словам специалистов Минскэнерго, работы по устранению повреждения теплосети уже завершены, тепло и воду в квартиры минчан обещают вернуть к 17:00.