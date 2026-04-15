"Строительство под ключ" - житель столицы обвиняется в мошенничестве почти на полмиллиона рублей

"Строительство под ключ" почти на полмиллиона - житель столицы обвиняется в мошенничестве. Следствием установлено, что 32-летний минчанин, будучи руководителем нескольких фирм, предлагал услуги по возведению каркасных домов, заборов и благоустройству территории. Получая от потерпевших аванс, он формально приступал к работе, а после переставал выходить на связь. Сумма ущерба составила более 400 тыс. рублей.