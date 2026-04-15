3.76 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
"Строительство под ключ" - житель столицы обвиняется в мошенничестве почти на полмиллиона рублей
"Строительство под ключ" почти на полмиллиона - житель столицы обвиняется в мошенничестве. Следствием установлено, что 32-летний минчанин, будучи руководителем нескольких фирм, предлагал услуги по возведению каркасных домов, заборов и благоустройству территории. Получая от потерпевших аванс, он формально приступал к работе, а после переставал выходить на связь. Сумма ущерба составила более 400 тыс. рублей.
Инна Матуйзо, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Минску:
"С сентября 2023 года по май 2024 года минчанин завладел имуществом граждан и предприятий на общую сумму более 400 тыс. рублей. Бизнесмен свою вину не признал. Однако проведенная следственная работа позволила собрать доказательства причастности фигуранта к преступлению".