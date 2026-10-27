Студентка минского колледжа отдала телефонным мошенникам 6 тыс. долларов

Студентка минского колледжа отдала неизвестным сбережения родителей. 19-летняя девушка стала жертвой телефонных мошенников.

Через мессенджер ей позвонили от имени оператора мобильной связи, рассказав, что у нее закончился срок действия сим-карты, а чтобы номер не изъяли, нужно сверить паспортные данные. Назвав их, для девушки начался кошмар с чередой звонков якобы от спецслужб и потерей 6 тыс. долларов.

Татьяна Обозная, старший инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

"В течение двух дней мошенники требовали каждый час отправлять им фотоотчеты о том, где минчанка находится и чем она занимается. Также преступники вышли с ней на видеосвязь и повторили инструкции. А позже связались по телефону и около часа читали лекцию о том, какие задачи выполняет Национальный банк и для чего необходимо декларирование денег".

После того как девушка отдала деньги, аферисты перестали выходить на связь. Осознав, что стала жертвой телефонных мошенников, студентка обратилась в милицию.