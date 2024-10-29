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Супруги из Минска нашли продавца авто в интернете, внесли предоплату - и остались ни с чем
Пострадавшие хотели купить автомобиль онлайн, но попали на мошенников.
В столичную милицию обратилась семейная пара. На одном из сайтов заявители нашли объявление о продаже иномарки. Продавец, с которым супруги созвонились, предложил им внести предоплату. Когда потерпевшие согласились и перевели на счет нужную сумму, а это несколько тысяч рублей, продавец перестал выходить на связь.
"Сотрудники ОПК установили, что неизвестный, которому супруги перечислили деньги, использовал фотографии чужого автомобиля, размещенные в общем доступе в сети Интернет. По данному факту проводится проверка, - рассказал Александр Трусковский, старший оперуполномоченный ОПК Московского РУВД Минск. - Напоминаем: будьте бдительны при приобретении товара на торговых интернет-площадках. Не соглашайтесь на онлайн-предложения о покупке товаров по слишком низкой цене и не перечисляйте деньги до их получения".
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