Супруги из Минска нашли продавца авто в интернете, внесли предоплату - и остались ни с чем

В столичную милицию обратилась семейная пара. На одном из сайтов заявители нашли объявление о продаже иномарки. Продавец, с которым супруги созвонились, предложил им внести предоплату. Когда потерпевшие согласились и перевели на счет нужную сумму, а это несколько тысяч рублей, продавец перестал выходить на связь.

"Сотрудники ОПК установили, что неизвестный, которому супруги перечислили деньги, использовал фотографии чужого автомобиля, размещенные в общем доступе в сети Интернет. По данному факту проводится проверка, - рассказал Александр Трусковский, старший оперуполномоченный ОПК Московского РУВД Минск. - Напоминаем: будьте бдительны при приобретении товара на торговых интернет-площадках. Не соглашайтесь на онлайн-предложения о покупке товаров по слишком низкой цене и не перечисляйте деньги до их получения".