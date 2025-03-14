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Супруги приехали отдохнуть на дачу, из огня выбрался только один - обзор ЧП
Докшицкий р-н
В Докшицком районе на пожаре погибла женщина. Накануне ночью в МЧС поступило сообщение, что горит частный деревянный дом в деревне Кромовичи. Известно, что помещение использовалось как дача. Накануне инцидента супруги приехали туда отдохнуть. К моменту прибытия спасателей дом был охвачен огнем. 58-летний мужчина вышел на улицу самостоятельно и не пострадал. А тело женщины в жилой комнате обнаружили бойцы МЧС. Причина пожара устанавливается. Одна из вероятных версий - неосторожное обращение с огнем при курении хозяев дома.
Чашникский р-н
В Чашникском районе горел завод керамзитового гравия. Ближе к полуночи спасателям сообщили о возгорании конвейерной ленты в цеху производства его сотрудники. Прибывшие работники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. На момент инцидента на производстве находились 8 рабочих, которые покинули здание самостоятельно. Они не пострадали. Огнем повреждены три конвейерные ленты. Технологический процесс был на время остановлен. Причина пожара устанавливается.
Зельвенский р-н
В Зельвенском районе мужчина, сжигая мусор, попутно сжег соседский сарай. До дома огонь не дошел - помогли спасатели. Местный житель рассказал, что наводил порядок на своем подворье, не уследил за огнем, и пламя перекинулось ветром на соседний участок. Сельчанин сообщил на линию "112". Спасатели локализовали очаг, однако строение огонь полностью уничтожил.
Берестовицкий р-н
Та же причина пожара и в Берестовицком районе. На частном подворье сгорел сарай. В этом случае женщина сжигала мусор, огонь так разошелся, что сгорела и постройка. Спасатели справились с ЧП, но спасти здание не удалось. В МЧС напоминают, что сейчас крайне опасно жечь сухую траву.