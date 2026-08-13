Светлогорский безработный за день обокрал восемь магазинов подряд

Житель Светлогорска устроил бесплатный шопинг - за день он обошел восемь магазинов, откуда выносил товар.

В милицию обратились сотрудники одного из торговых объектов. Стражи порядка выяснили, что к делу причастен 50-летний неработающий житель Светлогорска. Фигурант воспользовался отсутствием сотрудников охраны в залах, товары он складывал в рюкзак, который брал с собой. Далее мужчина просто уходил мимо кассы.