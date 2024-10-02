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Таксист помог задержать курьера аферистов в Минске
В Минске таксист помог задержать курьера мошенников. Мужчина сообщил в милицию, что принял заказ с иностранного номера о поездке из Минска в соседнюю страну. Он предположил, что пассажир может быть участником мошеннической схемы.
В милицию обратился 74-летний минчанин, который передал незнакомцу 60 тыс. долларов якобы для помощи попавшей в ДТП родственнице.
Андрей Арловский, замначальника УУР ГУВД Мингорисполкома: "Будьте бдительны. Если вам поступил звонок о попавшем в беду близком человеке, незамедлительно прервите разговор, свяжитесь с родственником, чтобы уточнить информацию, а также сообщите о произошедшем в милицию. Также милиция призывает сотрудников службы такси проявлять дополнительную бдительность и при возникновении подозрения о совершении мошенничества оставаться на месте и обращаться в милицию. Ваша внимательность может уберечь кого-то от преступления".
Все деньги изъяты и будут возвращены потерпевшему. Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.
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