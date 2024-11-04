На шахте "Таштагольская", где произошло обрушение кровли, обнаружили тело пропавшего горняка. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Кемеровской области в Telegram-канале, пишет РИА Новости.

"В ходе спасательной операции под завалами обнаружено тело пропавшего горняка. Принимаются меры к извлечению его на поверхность. На месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи. В рамках расследования допрашиваются свидетели, изымается технологическая документация, назначаются необходимые экспертизы", - говорится в заявлении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе горнодобывающего предприятия, погибшим оказался крепильщик. Его семье окажут всю необходимую помощь.

В субботу, 16 ноября, в 4:45 по местному времени (0:45 мск) на шахте "Таштагольская" зафиксировали горный удар, который привел к обрушению кровли. В этот момент под землей находились 183 человека, 182 из них вышли на поверхность, один из них получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. Позднее МЧС сообщило о повторном горном ударе, после него никто не пострадал.

Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Прокуратура Таштагола проводит проверку.