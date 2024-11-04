На шахте "Таштагольская", где произошло обрушение кровли, обнаружили тело пропавшего горняка. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Кемеровской области в Telegram-канале, пишет РИА Новости.
"В ходе спасательной операции под завалами обнаружено тело пропавшего горняка. Принимаются меры к извлечению его на поверхность. На месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи. В рамках расследования допрашиваются свидетели, изымается технологическая документация, назначаются необходимые экспертизы", - говорится в заявлении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе горнодобывающего предприятия, погибшим оказался крепильщик. Его семье окажут всю необходимую помощь.
В субботу, 16 ноября, в 4:45 по местному времени (0:45 мск) на шахте "Таштагольская" зафиксировали горный удар, который привел к обрушению кровли. В этот момент под землей находились 183 человека, 182 из них вышли на поверхность, один из них получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. Позднее МЧС сообщило о повторном горном ударе, после него никто не пострадал.
Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Прокуратура Таштагола проводит проверку.
Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", водящий в группу Evraz.