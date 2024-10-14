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Трагедия на кухне, обгоревший пенсионер, стихия в частном доме - обзор чрезвычайных происшествий
В Минске на улице Днепровской горел частный дом
Короткое замыкание - одна из версий пожара в Минске (на улице Днепровской горел частный дом). Сообщение о возгорании спасатели получили 13 октября около 6:30. Позвонил на горячую линию 101 очевидец происшествия. Когда на место приехали бойцы МЧС, по внешним признакам стихия разыгралась на втором уровне постройки. В комнате мансардного этажа спасатели обнаружили и вызволили супругу хозяина дома. Ее передали врачам, после осмотра женщина от госпитализации отказалась. Она не пострадала. Огнем повреждено имущество и деревянные элементы кровли и чердачного помещения.
Пенсионер получил ожоги в Ивацевичском районе
Пенсионер получил ожоги на пожаре в Ивацевичском районе, до приезда спасателей мужчина пытался побороть стихию самостоятельно. Пламя разгорелось в его жилище. Огонь быстро охватил здание. К тому моменту как приехали сотрудники МЧС, хозяин покинул дом. 69-летний мужчина - инвалид по зрению, живет один. После осмотра медиками его госпитализировали. Пожар спасатели потушили, в чем причина возгорания, еще предстоит выяснить.
В Бобруйске погибла женщина
Из-за неосторожного обращения с огнем погибла женщина в Бобруйске. 13 октября случился пожар в доме по улице Каменского. Хозяйка готовила на кухне, в это время ее супруг занимался заготовкой дров на улице. Когда мужчина зашел в дом, то обнаружил супругу на кухне в горящей одежде. Мужчина потушил огонь и вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть пенсионерки. Бойцы МЧС не привлекались. Причина пожара устанавливается.
В Мостовском районе полыхала хозяйственная постройка
Ночью с 13 на 14 октября огнеборцы в Мостовском районе выезжали в одну из местных деревень, полыхала хозяйственная постройка. Огонь быстро охватил здание. Как стало известно позже, строение принадлежит жителям областного центра. Накануне они наводили порядок у себя на участке, после уехали домой. Ночью соседи заметили огонь и позвонили в МЧС. Пожар ликвидировали спасатели. Однако пламя оставило свой след, повредив имущество. Вероятнее всего, складирование горячей золы около хозяйственной постройки стало причиной огненного ЧП.
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