Трагедия на кухне, обгоревший пенсионер, стихия в частном доме - обзор чрезвычайных происшествий

В Минске на улице Днепровской горел частный дом

Короткое замыкание - одна из версий пожара в Минске (на улице Днепровской горел частный дом). Сообщение о возгорании спасатели получили 13 октября около 6:30. Позвонил на горячую линию 101 очевидец происшествия. Когда на место приехали бойцы МЧС, по внешним признакам стихия разыгралась на втором уровне постройки. В комнате мансардного этажа спасатели обнаружили и вызволили супругу хозяина дома. Ее передали врачам, после осмотра женщина от госпитализации отказалась. Она не пострадала. Огнем повреждено имущество и деревянные элементы кровли и чердачного помещения.

Пенсионер получил ожоги в Ивацевичском районе

Пенсионер получил ожоги на пожаре в Ивацевичском районе, до приезда спасателей мужчина пытался побороть стихию самостоятельно. Пламя разгорелось в его жилище. Огонь быстро охватил здание. К тому моменту как приехали сотрудники МЧС, хозяин покинул дом. 69-летний мужчина - инвалид по зрению, живет один. После осмотра медиками его госпитализировали. Пожар спасатели потушили, в чем причина возгорания, еще предстоит выяснить.

В Бобруйске погибла женщина

Из-за неосторожного обращения с огнем погибла женщина в Бобруйске. 13 октября случился пожар в доме по улице Каменского. Хозяйка готовила на кухне, в это время ее супруг занимался заготовкой дров на улице. Когда мужчина зашел в дом, то обнаружил супругу на кухне в горящей одежде. Мужчина потушил огонь и вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть пенсионерки. Бойцы МЧС не привлекались. Причина пожара устанавливается.

В Мостовском районе полыхала хозяйственная постройка