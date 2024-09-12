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Тысячи смертельных доз психотропного вещества "откопали" сотрудники Гомельского наркоконтроля
Тысячи смертельных доз психотропного вещества буквально откопали сотрудники Гомельского наркоконтроля.
В областном центре задержан крупный поставщик наркотиков. В сделанных им закладках было свыше 5 килограммов особо опасных веществ - мефедрона и амфетамина.
Установлено, что задержанный являлся администратором интернет-магазина по продаже наркотиков. Он фасовал "товар" на оптовые и розничные партии, после чего раскладывал по тайникам на территории области.
Андрей Насытко, начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома:
"В закладках обнаружено свыше 5 кг особо опасных психотропных веществ мефедрон и амфетамин. Дома у фигуранта оперативники изъяли свыше 170 тысяч рублей, добытых преступным путем"
За незаконный оборот наркотиков с целью сбыта возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
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