Тысячи смертельных доз психотропного вещества "откопали" сотрудники Гомельского наркоконтроля

Тысячи смертельных доз психотропного вещества буквально откопали сотрудники Гомельского наркоконтроля.

В областном центре задержан крупный поставщик наркотиков. В сделанных им закладках было свыше 5 килограммов особо опасных веществ - мефедрона и амфетамина.

Установлено, что задержанный являлся администратором интернет-магазина по продаже наркотиков. Он фасовал "товар" на оптовые и розничные партии, после чего раскладывал по тайникам на территории области.

Андрей Насытко, начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома:

"В закладках обнаружено свыше 5 кг особо опасных психотропных веществ мефедрон и амфетамин. Дома у фигуранта оперативники изъяли свыше 170 тысяч рублей, добытых преступным путем"