У берегов Флориды зафиксировали необычное землетрясение магнитудой 3,9

Землетрясение в США вызывает достаточно серьезные вопросы у экспертов. Эпицентр толчков находился неподалеку от побережья Флориды. Сила его сравнительно невелика и составила менее 4 баллов.

Удивительно в этой истории то, что эпицентр находился на поверхности океана: обычно подобное наблюдается, когда речь идет о мощном взрыве. Вполне вероятно, что здесь налицо испытание какого-то оружия - наверняка неядерного, поскольку такое по-настоящему скрыть нельзя.