У берегов Габона затонула буровая установка

Крупная техногенная авария произошла на западе Африки. У берегов Габона в районе нефтяного месторождения затонула буровая установка.

Один рабочий погиб, еще четверо пропали без вести. В момент инцидента на борту находились 115 человек, большинство удалось экстренно эвакуировать силами спасателей и военно-морского флота Габона.

Причиной крушения стал внезапный провал морского дна под одной из опор платформы, это привело к мгновенной потере устойчивости, падению вышки и опрокидыванию всей конструкции.