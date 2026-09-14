У берегов Индонезии перевернулся паром с более чем 200 пассажирами

В Индонезии продолжается поисково-спасательная операция в акватории Яванского моря. Накануне пассажирский паром с более чем 200 человек на борту попал в сильнейший шторм, потерял управление и перевернулся.

Перед потерей связи капитан успел доложить о трехметровых волнах и сильном крене. По последним данным, подтверждена гибель 6 человек, еще 108 пассажиров и членов экипажа удалось успешно эвакуировать на проходящие мимо суда.

Судьба 129 человек остается неизвестной. Министр транспорта Индонезии сообщил, что гигантское судно плавает вверх дном, но пока не затонуло. В районе катастрофы работают военные корабли и спасательные вертолеты, однако операцию осложняют высокие волны и шквалистый ветер.