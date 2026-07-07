Убита подозреваемая в покушении на украинского олигарха Березовская

Под Киевом нашли убитой подозреваемую в покушении на украинского олигарха Ермолаева. Анастасию Березовскую (так звали женщину) разыскивал Интерпол по запросу властей Монако.

Предполагалось, что она оставила в лобби жилого дома заминированный рюкзак. Взрывное устройство в нем сработало, когда мимо проходил Ермолаев с семьей. Сразу после ЧП СМИ сообщали, что киллер бежал во Францию, а сам инцидент мог стать местью или предупреждением киевского режима. На его прямое участие могут указывать обстоятельства смерти Березовской.

Один из подозреваемых в убийстве - действующий офицер Главного управления разведки Украины - уже признался в ее убийстве, второй - экс-сотрудник правоохранительных органов. Женщине 4 раза выстрелили в затылок. До казни ее, по данным Генпрокуратуры страны, держали в подвале, в котором размещалась пыточная.