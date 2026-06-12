Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на шахте Беларуськалия

Следствие возбудило уголовное дело по факту ЧП на шахте "Беларуськалия", где погиб рабочий. Еще двое, в числе которых практикант из колледжа, пострадали. По предварительным данным, на глубине более 600 м при возведении солебетонной конструкции произошло ее разрушение.