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Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на шахте Беларуськалия
Автор:Редакция news.by
Следствие возбудило уголовное дело по факту ЧП на шахте "Беларуськалия", где погиб рабочий. Еще двое, в числе которых практикант из колледжа, пострадали. По предварительным данным, на глубине более 600 м при возведении солебетонной конструкции произошло ее разрушение.
Полученные травмы для 50-летнего крепильщика оказались несовместимыми с жизнью. Тяжело пострадал 34-летний тракторист участка. Учащийся Солигорского горно-химического колледжа, который проходит учебную практику на руднике, получил травмы ноги. Оба находятся в больнице.
Причины и условия происшествия выясняются в рамках расследования дела. Руководство предприятия выразило соболезнования близким погибшего.