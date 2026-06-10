Угон Peugeot 405 в Круглянском районе закончился ДТП и пожаром

Угон закончился ДТП и пожаром в Круглянском районе. Эксперты изъяли на месте угона следы обуви подозреваемого. Автовладелец Peugeot 405 еще не знал о пропаже авто, когда в соседней деревне пожарные уже тушили его машину. Как позже выяснилось, ночью неизвестный, воспользовавшись открытым салоном и ключом в замке зажигания, угнал чужой автомобиль и попал на нем в ДТП в соседней деревне. Машина врезалась в столб, после чего загорелась.