3.86 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Угон Peugeot 405 в Круглянском районе закончился ДТП и пожаром
Автор:Редакция news.by
Угон закончился ДТП и пожаром в Круглянском районе. Эксперты изъяли на месте угона следы обуви подозреваемого. Автовладелец Peugeot 405 еще не знал о пропаже авто, когда в соседней деревне пожарные уже тушили его машину. Как позже выяснилось, ночью неизвестный, воспользовавшись открытым салоном и ключом в замке зажигания, угнал чужой автомобиль и попал на нем в ДТП в соседней деревне. Машина врезалась в столб, после чего загорелась.
Потерпевший заподозрил в угоне своего односельчанина, эта догадка подтвердилась. Пьяный мужчина решил на чужом авто съездить к знакомому в другую деревню, однако не справился с управлением. После ДТП он пошел домой, где его и задержали сотрудники милиции. Что удивительно, сам угонщик остался невредим.