В аэропорту Индии задержали мужчину при попытке контрабанды 95 животных

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В международном аэропорту имени Чатрапати Шиваджи в индийском городе Мумбаи в багаже пассажира, прибывшего из Таиланда, были обнаружены 95 редких экзотических животных, птиц и насекомых, из которых 32 были мертвы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету The Indian Express.

По данным газеты, мужчина был остановлен в аэропорту сотрудниками таможенных служб. Во время допроса он нервничал, что побудило таможенников досмотреть его багаж.

При осмотре было обнаружено, что пассажир перевозил тарантула, 80 игуан (50 живых и 30 мертвых), одного кинкажу ("медовый медведь"), двух бразильских украшенных черепах, шесть сахарных сумчатых летяг, двух хохлатых вьюрков, а также двух пурпурных нектарниц, которые погибли во время перевозки.

Сотрудник таможни сообщил, что эти животные являются вымирающими и запрещенными к продаже, в связи с чем были конфискованы, а задержанный помещен под арест.