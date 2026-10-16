В Беларуси пресекли две попытки незаконного ввоза наркосодержащих лекарств

Брестские пограничники задержали две партии наркосодержащих препаратов. Свыше 600 упаковок с таблетками морфина и трамадола под одеждой пытались перевезти двое граждан России.

В ходе досмотра стражи границы нашли у иностранцев в карманах блистеры с этими таблетками. Хотя задержанные и пояснили, что везут лекарства для себя, подтверждающих рецептов у них не было. Возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через границу наркотических средств.