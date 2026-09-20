В Беларуси стало больше аварий с участием диких животных

В Беларуси за 8 месяцев этого года зафиксировано свыше 3,5 тыс. ДТП с участием диких животных. Это на 7 % больше, чем годом ранее. Основная часть аварий приходится на лосей и косуль. Беспокоит и то, что под колеса авто чаще стали попадать медведи. В стране растет и количество косолапых. Кроме того, сегодня чаще наблюдаем животных из-за сезонных факторов.

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Беларуси:

"Медведи, которые выходят к человеку, - это молодые животные, которые были отогнаны самками в преддверии появления нового потомства. То есть эти медведи еще не заняли какую-то собственную территорию. По времени это как раз конец весны, начало лета. А старые самцы сейчас наиболее агрессивны в это время, потому что у них в конце мая и в июне проходит гон. Сейчас у медведя такой период нагула. Они активно нагуливают жир перед впадением в спячку, поэтому активно кормятся. Где будет происходить уборка кукурузы, там могут быть медведи, но они не агрессивны и в данном случае какой-то опасности они не представляют".

Отметим, официально в Беларуси случаев нападения медведя на человека не зафиксировано. О причинах роста численности косолапых в стране смотрите сегодня в "Главном эфире" на "Беларусь 1".