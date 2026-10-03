В Беларуси задержали курьеров-криптовалютчиков

Правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая помогала телефонным мошенникам. Подельники забирали из тайников-закладок деньги, оставленные жертвами, которые искренне полагали, что участвуют в спецоперации, подробности которой нельзя разглашать. Задержанные выполняли роль курьеров, а после конвертировали деньги в криптовалюту и переводили на электронные кошельки организаторам схемы.

С фигурантами проводят процессуальные действия, устанавливают круг причастных к преступной схеме, количество потерпевших, размер причиненного ущерба.