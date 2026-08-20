В Беларуси задержали трафикершу, вербовавшую могилевчанку для секс-рабства

Вербовщица задержана оперативниками по противодействию торговле людьми. Как рассказали в МВД, дама приехала в Беларусь, чтобы организовать отправку в Западную Европу 23-летней жительницы Могилева.

Девушке обещали золотые горы. Однако, как показывает практика, история "красотки" из знаменитого голливудского фильма не повторяется. Чаще всего такие истории заканчиваются сексуальным рабством и копеечным заработком (видео).