В Белыничском районе в ДТП с КАМАЗом погиб мотоциклист
Автор:Редакция news.by
ДТП с мотоциклистом произошло в Белыничском районе.
Утром 8 августа в деревне Ермоловичи 60-летний водитель КАМАЗа с полуприцепом при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу Honda, который двигался во встречном направлении. В результате 22-летний мотоциклист скончался.
ГАИ призывает водителей быть внимательными при совершении маневров, учитывать дорожную обстановку и расстояние до приближающегося транспорта.