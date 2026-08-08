В Белыничском районе в ДТП с КАМАЗом погиб мотоциклист

ДТП с мотоциклистом произошло в Белыничском районе.

Утром 8 августа в деревне Ермоловичи 60-летний водитель КАМАЗа с полуприцепом при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу Honda, который двигался во встречном направлении. В результате 22-летний мотоциклист скончался.

ГАИ призывает водителей быть внимательными при совершении маневров, учитывать дорожную обстановку и расстояние до приближающегося транспорта.