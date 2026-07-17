В Бенгальском заливе перевернулись 2 судна с беженцами

Как сообщают представители ООН, более 500 беженцев могли стать жертвами непогоды в Бенгальском заливе. Здесь перевернулись 2 судна, и все находившиеся на их борту люди, вероятно, погибли.

Даже место крушения спасатели определяют лишь приблизительно: один корабль пошел на дно неподалеку от берегов Мьянмы, другой - близ места впадения реки Иравади в океан.

Шансы на то, что хоть кому-то удалось выжить, крайне невелики. Эта трагедия может стать самой масштабной морской катастрофой за многие десятилетия. Пассажирами обоих кораблей были мусульмане-рохинджа, которые подвергаются преследованиям у себя на родине.