В Бобруйске пенсионерка погибла при распиле досок болгаркой

Несчастный случай в Бобруйске: пенсионерка погибла из-за неправильного обращения со шлифовальной машинкой. По словам дочери, ее 68-летняя мать дома во дворе пилила доски болгаркой с зубчатым диском. Вернувшись вечером с поля, дочь нашла тело матери в крови на полу в кухне с большой раной на ноге. Помочь ей было уже невозможно.

Стоит напомнить, что болгарка предназначена исключительно для зачистки, шлифовки и резки металлов, а также для обработки бетона и камня. Для распила дерева, особенно с зубчатыми дисками, она не предназначена - это крайне опасно и может стоить жизни.