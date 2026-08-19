В Борисове две 17-летние девушки устроили импровизированный бар на козырьке многоэтажки

Пивная на козырьке многоэтажки в Борисове не осталась незамеченной милицией. Импровизированный бар для себя организовали две 17-летние приятельницы. Они не придумали ничего лучше, как выпивать не только на глазах у прохожих, но и с ноткой экстрима.

Правоохранители выяснили личности нарушительниц. Сообщается, что девушки - выпускницы местных школ. Барышни находятся в социально опасном положении. А за распитие алкоголя в общественном месте подросткам грозит административная ответственность.