В Бразилии 8 человек погибли при лобовом столкновении автобуса и фуры

В Бразилии в результате крупного ДТП 8 человек погибли, еще 10 получили ранения.

По сообщениям СМИ, на одной из федеральных трасс произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса и большегруза. От сильного удара автобус перевернулся, и оба транспортных средства мгновенно вспыхнули.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc11edb4-bc62-40d7-939c-88b9aee4d789/conversions/8deb41e6-1fb8-404f-88d3-f1fd5d9c4f06-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc11edb4-bc62-40d7-939c-88b9aee4d789/conversions/8deb41e6-1fb8-404f-88d3-f1fd5d9c4f06-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc11edb4-bc62-40d7-939c-88b9aee4d789/conversions/8deb41e6-1fb8-404f-88d3-f1fd5d9c4f06-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc11edb4-bc62-40d7-939c-88b9aee4d789/conversions/8deb41e6-1fb8-404f-88d3-f1fd5d9c4f06-xl-___webp_1920.webp 1920w