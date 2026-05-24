В Бразилии 8 человек погибли при лобовом столкновении автобуса и фуры

В Бразилии в результате крупного ДТП 8 человек погибли, еще 10 получили ранения.

По сообщениям СМИ, на одной из федеральных трасс произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса и большегруза. От сильного удара автобус перевернулся, и оба транспортных средства мгновенно вспыхнули.

По данным спасательных служб, все погибшие - пассажиры автобуса, среди жертв оказался грудной ребенок. Пострадавшие с ожогами и переломами экстренно доставлены в ближайшие госпитали.

