В Бразилии 8 человек погибли при лобовом столкновении автобуса и фуры
Автор:Редакция news.by
В Бразилии в результате крупного ДТП 8 человек погибли, еще 10 получили ранения.
По сообщениям СМИ, на одной из федеральных трасс произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса и большегруза. От сильного удара автобус перевернулся, и оба транспортных средства мгновенно вспыхнули.
По данным спасательных служб, все погибшие - пассажиры автобуса, среди жертв оказался грудной ребенок. Пострадавшие с ожогами и переломами экстренно доставлены в ближайшие госпитали.