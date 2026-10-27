В Бразилии легкомоторный самолет рухнул на детский сад

ЧП произошло в Бразилии. Легкомоторный самолет, обрабатывавший поля химикатами, потерял управление и рухнул прямо на здание детского сада. Момент крушения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Несмотря на масштаб разрушений, в результате катастрофы чудом никто не пострадал.

Как сообщают местные СМИ, в момент происшествия в помещениях никого не было, воспитанники и персонал находились в другом месте. Пилоту воздушного судна также удалось выжить, на месте происшествия работают экстренные службы.