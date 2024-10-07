ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЧПЗона X

В Бресте дома у мужчины изъяли 114 бутылок фальсифицированной водки

Партию суррогата изъяла милиция у жителя Бреста.

ОБЭП отрабатывал оперативную информацию, которая подтвердилась. Во время осмотра дома было обнаружено 540 л спирта, 114 бутылок фальсифицированной водки общим объемом около 80 л, пустые бутылки, этикетки и пробки с дозаторами.

Мужчина пояснил, что последние два года занимался производством суррогата. Спирт приобретал у дальнобойщиков, затем кустарным способом в домашних условиях разливал водку, известных марок.

Сбывал контрафакт по наработанной клиентской базе. Спиртосодержащая жидкость изъята. От незаконной предпринимательской деятельности мужчина получил около 24 тыс. белорусских рублей дохода.
Виталий Гурский, начальник отдела УБЭП УВД Брестской области
фальсификация

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все