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В Бресте дома у мужчины изъяли 114 бутылок фальсифицированной водки
Партию суррогата изъяла милиция у жителя Бреста.
ОБЭП отрабатывал оперативную информацию, которая подтвердилась. Во время осмотра дома было обнаружено 540 л спирта, 114 бутылок фальсифицированной водки общим объемом около 80 л, пустые бутылки, этикетки и пробки с дозаторами.
Мужчина пояснил, что последние два года занимался производством суррогата. Спирт приобретал у дальнобойщиков, затем кустарным способом в домашних условиях разливал водку, известных марок.
Сбывал контрафакт по наработанной клиентской базе. Спиртосодержащая жидкость изъята. От незаконной предпринимательской деятельности мужчина получил около 24 тыс. белорусских рублей дохода.
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