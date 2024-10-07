В Бресте дома у мужчины изъяли 114 бутылок фальсифицированной водки

ОБЭП отрабатывал оперативную информацию, которая подтвердилась. Во время осмотра дома было обнаружено 540 л спирта, 114 бутылок фальсифицированной водки общим объемом около 80 л, пустые бутылки, этикетки и пробки с дозаторами.