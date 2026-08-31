В Бресте из окна выбросили вазоны и повредили припаркованный автомобиль

Конфликт вышел за пределы квартиры. С шумными соседями жительница Бреста разобралась по-своему, но невольной жертвой стал случайный человек. Этим случайным человеком оказалась хозяйка Toyota (машина была припаркована возле дома). Уже в милиции женщина рассказала, что, находясь дома, услышала звук разбивающихся предметов, которые вылетали из окна квартиры, расположенной выше.

Выглянув на улицу, она обнаружила, что основной удар пришелся на ее автомобиль. Найти хулигана не составило труда. 40-летняя жительница дома пояснила, что уже несколько суток ей мешают спать соседи, которые ночью устраивают шумные гуляния. И чтобы выпустить пар, она взяла комнатные вазоны и выбросила их в окно. Результатом такой эмоциональности стали вмятины на крыше авто, разбитое стекло люка, а также царапины и сколы покрытия.