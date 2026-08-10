В Британской Колумбии из-за пожаров эвакуированы 20 тыс. человек

Масштабные лесные пожары охватили юго-запад Канады. В провинции Британская Колумбия горят местные леса и поля, а небо укутано плотным дымом. Из населенных пунктов региона эвакуированы 20 тыс. человек.

Огненный фронт продолжает наступать. К настоящему моменту сгорело более 10 га леса, уничтожены десятки домов. В некоторых частях Британской Колумбии огонь перерезает автомагистрали. Пожары фиксируются уже и в соседнем с Канадой американском штате Вашингтон.