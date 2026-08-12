В Брянске курьеры подменяли технику с маркетплейса на дешевки

В Брянске полиция раскрыла схему хищения заказанной через маркетплейс электроники на 10 млн рублей. Четверо сообщников в возрасте от 22 до 29 лет массово регистрировали фейковые аккаунты на маркетплейсе и заказывали дорогую технику с постоплатой: смартфоны, игровые видеокарты и цифровые устройства. Одновременно они устраивались курьерами в пункты выдачи, перехватывали собственные посылки, вскрывали упаковку, подменяли гаджеты на дешевые аналоги и оформляли возврат. Похищенное сбывали третьим лицам. Ущерб превысил 10 млн рублей. При обысках у фигурантов изъяли 51 мобильный телефон, 14 сим-карт, 63 банковские карты, компьютерную технику, два автомобиля и наличные: 629 тыс. российских рублей, 16 500 долларов и 2 700 евро.

Задержанные стали фигурантами уголовного дела.