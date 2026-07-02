В Брянской области на погранпереходе "Красный камень" дрон ВСУ атаковал автобус Минск - Анапа

Пассажирский автобус Минск - Анапа попал под атаку дрона ВСУ на погранпереходе "Красный камень" в Брянской области.

2 июля в 11:55 в районе населенного пункта Красная Гора Брянской области на автостоянке в транспорт влетел беспилотник. 19 пассажиров находились в автобусе, следовавшем по маршруту Минск - Гомель - Анапа.

В результате 2 водителя, уроженца Гомельской области, получили легкие ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь. Водители отказались от госпитализации.

Для эвакуации пассажиров и водителей уже выехала спецгруппа, их планируют доставить в Гомель.

"2 водителя, у них легкие травмы, им оказали помощь на месте. Ждем автобус, который их доставит домой, от госпитализации в Брянске они отказались", - сообщили в правительстве Брянской области.

После атаки погранпереход был закрыт, на подъезде к нему скопились легковые автомобили и автобусы. Подробности инцидента выясняются.