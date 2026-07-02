СК России возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус с белорусами

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту теракта, совершенного вооруженными формированиями Украины в отношении пассажирского автобуса в Брянской области, сообщает сайт ведомства.

Днем 2 июля 2026 года после пересечения российско-белорусской границы туристический автобус из Республики Беларусь находился на стоянке в районе села Красный камень Злынковского района Брянской области.

В этот момент автобус был атакован беспилотным летательным аппаратом, взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от транспортного средства. В результате этого преступления пострадали два водителя автобуса - граждане Республики Беларусь.

Им оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата ВФУ, а также всех обстоятельств произошедшего. Пассажиры автобуса эвакуированы. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые организовали очередной террористический акт против мирных граждан.