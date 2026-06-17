В Брянской области ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси

ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды в Брянской области. Дети и сопровождающие ехали на отдых в Геленджик.

В результате целенаправленного удара погибла женщина, которая сопровождала команду, ранены шесть человек, из них четверо - дети.

Пострадавшие доставлены в больницу. Сообщается, что остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой. По данным Минздрава РФ, госпитализированы 7 пострадавших, состояние одного ребенка тяжелое.

А вот как выглядит изнутри салон автобуса, атакованный беспилотником ВСУ.

салон автобуса с белорусскими детьми, атакованный беспилотником ВСУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27660c12-29d2-4e0c-b489-afe7c96bbc2c/conversions/bcb891ee-1170-452f-a53f-d6b8ca68a119-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27660c12-29d2-4e0c-b489-afe7c96bbc2c/conversions/bcb891ee-1170-452f-a53f-d6b8ca68a119-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27660c12-29d2-4e0c-b489-afe7c96bbc2c/conversions/bcb891ee-1170-452f-a53f-d6b8ca68a119-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27660c12-29d2-4e0c-b489-afe7c96bbc2c/conversions/bcb891ee-1170-452f-a53f-d6b8ca68a119-xl-___webp_1920.webp 1920w