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В Брянской области ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси
Автор:Редакция news.by
ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды в Брянской области. Дети и сопровождающие ехали на отдых в Геленджик.
В результате целенаправленного удара погибла женщина, которая сопровождала команду, ранены шесть человек, из них четверо - дети.
Пострадавшие доставлены в больницу. Сообщается, что остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой. По данным Минздрава РФ, госпитализированы 7 пострадавших, состояние одного ребенка тяжелое.
А вот как выглядит изнутри салон автобуса, атакованный беспилотником ВСУ.
Удар украинского БПЛА по белорусским детям был настолько сильным, что в салоне автобуса выбило стекла.