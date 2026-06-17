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В Брянской области ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси

ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды в Брянской области. Дети и сопровождающие ехали на отдых в Геленджик.

В результате целенаправленного удара погибла женщина, которая сопровождала команду, ранены шесть человек, из них четверо - дети.

Пострадавшие доставлены в больницу. Сообщается, что остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой. По данным Минздрава РФ, госпитализированы 7 пострадавших, состояние одного ребенка тяжелое.

А вот как выглядит изнутри салон автобуса, атакованный беспилотником ВСУ.

салон автобуса с белорусскими детьми, атакованный беспилотником ВСУ

Удар украинского БПЛА по белорусским детям был настолько сильным, что в салоне автобуса выбило стекла.

Разделы:

ПроисшествияУкраинаРоссия

Теги:

детиатака БПЛАВСУ