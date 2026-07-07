В Черикове пьяный мужчина избил знакомого, помогавшего его сожительнице

Побоями для жителя Черикова закончилось желание помочь своим знакомым.

Женщина попросила приятеля отвезти ее с ребенком в больницу. В это время ее 39-летний сожитель выпивал дома. Изрядно захмелев, мужчина начал звонить своей даме (потом не смог объяснить, зачем). Она успокоила его, сказав, что уже вернулась в город, но нужно заехать в магазин.

Нетрезвому мужчине это не понравилось, и он стал названивать приятелю, требуя немедленно привезти женщину. Знакомый подчеркнул, что он не такси, и вернется, когда завершит покупки. Такие слова разозлили скандалиста, он побежал на парковку возле магазина, где сожительница уже грузила продукты в машину. Не разбираясь, набросился на водителя и стал его избивать.

Пострадавший обратился в милицию. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело за хулиганство.